Lo ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov

La Russia ha capacità sufficienti per rispondere al dispiegamento di missili a lungo raggio statunitensi in Europa, ma le potenziali vittime in questo caso saranno le capitali europee. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Tass. “Certo”, ha detto Peskov in risposta a una domanda se la Russia avrebbe risposto a questo dispiegamento. “C’è sempre stata una situazione paradossale: gli Stati Uniti hanno schierato diversi tipi di missili, di diversa gittata, ma tradizionalmente rivolti verso il nostro Paese. Il nostro Paese, di conseguenza, ha identificato i punti europei come obiettivi dei nostri missili”, ha sottolineato ancora Peskov, aggiungendo che il paradosso è che gli Stati Uniti continuano a fare soldi, mentre l’Europa “è nel mirino dei missili”. “Il nostro Paese è nel mirino dei missili americani posizionati in Europa. Ci siamo già passati. È già stato fatto tutto in passato. Abbiamo abbastanza capacità di dissuadere questi missili. Ma la vittima potenziale sono le capitali di questi Stati”, ha avvertito il portavoce del Cremlino.

