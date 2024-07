Se condannato potrebbe ricevere una pena fino a 18 mesi di reclusione

Le immagini dell’arrivo in Tribunale di Alec Baldwin nell’ambito del secondo giorno del processo per omicidio colposo a carico dell’attore per la morte sul set del film ‘Rust’ della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, ferita a morte nell’ottobre 2021 da un proiettile uscito da un revolver che Baldwin stava maneggiando. L’attore e regista stava provando una mossa di estrazione dell’arma, quando questa ha esploso un colpo, uccidendo Hutchins e ferendo il regista Joel Souza. Se condannato, Baldwin potrebbe ricevere una pena fino a 18 mesi di reclusione. Per lo stesso caso, è già stata condannata a un anno e mezzo Hannah Gutierrez-Reed, l’armaiola del set del film. Ha però fatto appello contro la condanna.

