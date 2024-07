Almeno sette morti: uno in Louisiana e sei in Texas

Un video aereo mostra i danni sul tetto dell’NRG Stadium di Houston, in Texas, dopo il passaggio dell’uragano Beryl che ha causato almeno sette morti: uno in Louisiana e sei in Texas. Almeno 2 milioni di case e aziende intorno a Houston sono rimaste senza elettricità martedì. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

