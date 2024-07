Il presidente argentino dovrebbe tenere il discorso di chiusura della conferenza

Il presidente argentino Javier Milei ha incontrato l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro domenica nella città meridionale brasiliana di Balneario Camboriu, in vista di una convention dell’estrema destra nel paese. In un post sui social media, Bolsonaro ha pubblicato un video in cui accoglie Milei con un caloroso abbraccio. Il giorno prima, l’ex presidente, incriminato solo pochi giorni fa per riciclaggio di denaro e associazione a delinquere, aveva aperto la versione brasiliana della CPAC, la conferenza politica conservatrice, con un discorso infuocato, dichiarando il suo desiderio di vedere l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump tornare alla Casa Bianca l’anno prossimo. Milei dovrebbe tenere il discorso di chiusura della conferenza domenica sera.

