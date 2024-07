L'ex segretaria di Stato americana vittima di uno scherzo telefonico operato da Vovan e Lexus, gli stessi che parlarono con la premier Meloni

“Trump è un candidato molto pericoloso. È un tipo cattivo, lo so bene, perché sono stata in campagna elettorale contro di lui”. Lo ha detto l’ex segretaria di Stato americana, Hillary Clinton, durante una telefonata che si è poi rivelata uno scherzo telefonico dei comici russi Vovan e Lexus, gli stessi dello scherzo alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo scorso novembre. I due si sono fatti passare per l’ex presidente ucraino Petro Poroshenko (come già avvenuto in occasione di uno scherzo all’ex premier britannico, David Cameron). Durante la conversazione telefonica, l’argomento principale è stato il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina che, secondo il ‘finto Poroshenko’, sarebbe a rischio in caso di elezione di Trump alle presidenziali americane.

“Sto facendo tutto il possibile perché il presidente Biden sia rieletto e speriamo che questo sia il risultato a novembre. Credo fermamente che sia importante che l’Ucraina vada avanti, anche per passare all’offensiva. E poi molti nel nostro Paese faranno tutto il possibile per rieleggere il presidente Biden”, ha affermato l’ex first lady. Riguardo alle preoccupazioni del ‘finto Poroshenko’ riguardo a Trump, Clinton ha affermato che “penso che sia giusto essere preoccupati. È un candidato molto pericoloso. Un male non solo per gli Stati Uniti ma anche per altri Paesi in Europa, inclusa l’Ucraina”.

“Per ora facciamo un passo alla volta, andiamo avanti con gli aiuti militari e con i beni russi congelati. Se poi Trump dovesse essere rieletto, penseremo a qualcosa. Ma non penso che vincerà”, ha aggiunto Clinton. La telefonata ha toccato poi l’argomento dell’adesione dell’Ucraina alla Nato. “Stiamo lavorando duramente per convincere i tedeschi e gli americani a farlo. Non so quale sarà la decisione finale”, ha spiegato l’ex segretaria di Stato, ribadendo di sostenere personalmente l’adesione di Kiev all’Alleanza.

