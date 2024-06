L'incendio in un impianto di stoccaggio nel complesso in Kurdistan iracheno

Un vasto incendio è divampato in un impianto di stoccaggio dell’asfalto di una raffineria di petrolio a Erbil, nella regione semiautonoma del Kurdistan iracheno. Decine di vigili del Fuoco sono entrati in azione per domare le fiamme. Ci sarebbero diversi feriti, secondo al Jazeera, e non è ancora chiaro cosa abbia originato il rogo.

