Per il ministro Gergely Gulyas "si dovrebbe chiedere revoca immunità a Europarlamento"

L’elezione di Ilaria Salis all’Europarlamento, che le dà l’immunità, “non è una visione molto positiva della democrazia italiana e di parte della volontà dell’elettorato. Mandare un criminale all’Europarlamento non rende migliori l’Europarlamento o, per quella questione, gli elettori che hanno pensato che un criminale debba essere mandato in Parlamento”. Lo ha detto il capo di Gabinetto del premier ungherese, il ministro Gergely Gulyas, rispondendo a chi chiedeva come valutasse l’elezione di Salis. Delle parole del ministro riferisce il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, che ha pubblicato su X un video.

“L’autorità ungherese competente dovrebbe chiedere al Parlamento europeo la revoca dell’immunità” di Ilaria Salis e, “se un’ampia maggioranza del Parlamento europeo non ritiene accettabile l’abuso fisico e non vuole permettere che questo tipo di grave crimine rimanga impunito, allora revoca l’immunità e il procedimento penale può continuare durante il mandato dell’eurodeputata. Altrimenti (il procedimento ndr.) potrà proseguire al termine del mandato”, ha poi aggiunto Gulyas, rispondendo alla domanda se la magistratura ungherese abbia mezzi legali per evitare il rilascio di Salis a seguito della sua elezione a eurodeputata, che le garantisce l’immunità. Lo riferisce il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs. “L’immunità si compone di due parti: immunità e inviolabilità. L’inviolabilità significa che il procedimento può continuare quando e se la persona non ha l’immunità o le è stata revocata”, ha precisato Gulyas.

