Le famiglie si mettono in fila per ore sotto il sole in attesa di riempire i loro secchi e contenitori

Le temperature continuano a salire nella Striscia di Gaza mentre i palestinesi sfollati nel campo di Jabaliya, a nord dell’enclave, lottano con la scarsità d’acqua. Le famiglie si mettono in fila per ore sotto il sole, davanti ai barili d’acqua, in attesa di riempire i loro secchi e contenitori con l’acqua che devono razionare con cura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata