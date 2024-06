L'azione contro il patrimonio artistico in Francia organizzata dagli esponenti di Food Riposte

Un’attivista pro ambiente è stata arrestata per aver attaccato un cartello sul “Campo di papaveri” di Claude Monet, esposto al museo d’Orsay di Parigi. Si tratta dell’ultima di una serie di azioni contro il patrimonio artistico in Francia organizzate dagli esponenti di Food Riposte, che chiedono risposte urgenti per proteggere le riserve alimentari dai cambiamenti climatici. Il gruppo ambientalista spiega che il poster adesivo doveva mostrare l’aspetto del campo ritratto da Monet nel 2100 “devastato dalle fiamme e dalla siccità”, se non si interviene contro il cambiamento climatico. La donna è stata trattenuta in attesa di indagini. Non è chiaro se l’incidente abbia danneggiato il dipinto.

