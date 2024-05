La competizione consiste nel rincorrere una forma di tre chili lungo una discesa

Si è svolto ieri a Cooper’s Hill, vicino a Gloucester, la gara annuale tra le più curiose della Gran Bretagna: la corsa del formaggio (Cheese Rolling). La competizione consiste nel rincorrere la forma lungo una discesa, vince il primo corridore in grado di raggiungerla. Il formaggio pesa più di tre chili e può toccare una velocità di 130 km/h. Questa gara è considerata pericolosa perchè spesso è accompagnata da problemi legati alla sicurezza: sono pochi i concorrenti che infatti riescono a rimanere in piedi per l’intera discesa lunga quasi 180 metri.

