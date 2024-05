A Tel Aviv e Gerusalemme i cittadini si fermano per 2 minuti per ricordare le vittime

Israele si è fermato per due minuti, lunedì mattina alle 9, in occasione del Giorno della memoria dell’Olocausto, in cui si commemorano i 6 milioni di ebrei uccisi durante la Shoah. Le sirene sono suonate per due minuti in tutto il paese e i cittadini hanno cessato ogni attività. Chi cammina si ferma e anche chi si trova in auto scende dal veicolo, come accaduto a Gerusalemme e Tel Aviv.

