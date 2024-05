Immagini da X

Dror Or è stato assassinato durante l'attacco di Hamas. Anche la moglie è stata uccisa mentre i figli sono stati rilasciati

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 210. Hamas ha fatto sapere che presto invierà una delegazione in Egitto per proseguire nei colloqui per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto al segretario di Stato americano Antony Blinken che non accetterà un accordo con Hamas che includa la fine della guerra. Hamas invece analizza il piano preparato dall’Egitto e risponderà giovedì.

08:50 Iran rilascia equipaggio nave sequestrata ma non cargo

L’Iran ha rilasciato l’equipaggio della nave battente bandiera portoghese legata a Israele sequestrata lo scorso 13 aprile ma mantiene il controllo del cargo. Lo ha annunciato con un post su X il ministro degli Esteri di Teheran, Hossein Amirabdollahian parlando di “atto umanitario”. La MSC Aries e le 25 persone del suo equipaggio erano state bloccate nello stretto di Hormuz. La nave è gestita da Gortal Shipping, un’affiliata di Zodiac Maritime, di proprietà dell’uomo d’affari israeliano Eyal Ofer.

08:05 Kibbutz Be’eri annuncia morte ostaggio Dror Or il 7 ottobre

A quasi sette mesi di distanza dal 7 ottobre il kibbutz Be’eri ha annunciato che il suo residente Dror Or, fino a oggi designato come ostaggio, è stato assassinato durante l’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre e il suo corpo è trattenuto a Gaza. Anche la moglie è stata uccisa mentre i figli Noam, 17 anni, e Alma Or, 13 anni, sono stati rilasciati lo scorso 25 novembre come parte dell’accordo temporaneo di cessate il fuoco in vigore all’epoca fra Hamas e Israele.

08:05 Austin: “No indicazioni che Hamas voglia attaccare truppe Usa”

Il segretario americano alla Difesa Lloyd Austin ha detto di non avere indicazioni in merito al fatto che Hamas stia pianificando un attacco contro le truppe americane, ma aggiunge che si stanno mettendo in atto misure adeguate per la sicurezza del personale militare. “Non discuto le informazioni dell’intelligence sul posto. Ma al momento non vedo alcuna indicazione che ci sia un’intenzione attiva in tal senso”, ha detto Austin. Lo riporta il Times of Israel.

08:00 Gantz continua ad aumentare consensi su Netanyahu

Benny Gantz sta rafforzando il suo vantaggio sul primo ministro Benjamin Netanyahu. Sono i risultati dell’ultimo sondaggio condotto in Israele e riportato dal Times of Israel. Se le elezioni si tenessero oggi, il partito ‘Unità Nazionale’ di Gantz otterrebbe 31 seggi, due in più rispetto al sondaggio della scorsa settimana e significativamente di più rispetto agli attuali 12 seggi. Cala invece il Likud che otterrebbe 19 seggi rispetto ai 32 che detiene attualmente alla Knesset.

07:00 Chiude per occupazione sede Parigi università Sciences Po

L’università francese Sciences Po ha annunciato che chiuderà domani, venerdì, la sua sede principale di Parigi a causa di una nuova occupazione degli edifici da parte degli studenti filo-palestinesi. Il prestigioso istituto è considerato la migliore scuola di scienze politiche della Francia. “Vi chiediamo di continuare a lavorare da casa”, ha comunicato la direzione ai dipendenti. Un comitato di studenti filo-palestinesi ha annunciato un sit-in pacifico a Sciences Po, aggiungendo che sei studenti hanno iniziato uno sciopero della fame “in solidarietà con le vittime palestinesi” a Gaza.

