Professoressa di Immunologia e malattie infettive all’Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston e ricercatrice presso lo Howard Hughes Medical Institute

La National Academy of Sciences degli Stati Uniti ha conferito un'importante onorificenza alla scienziata italiana Flaminia Catteruccia, professoressa di Immunologia e malattie infettive all'Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston e ricercatrice presso lo Howard Hughes Medical Institute.

L’Accademia Nazionale delle Scienze ha annunciato l’elezione di 120 membri e di 24 membri internazionali come riconoscimento per i loro eccellenti e continui risultati nella ricerca originale e Catteruccia è fra loro. Si tratta di un grande riconoscimento alla carriera per scienziati. I nuovi membri portano il numero totale dei membri attivi dell’Accademia a 2.617 e il numero totale dei membri internazionali a 537.

