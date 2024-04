L'accusa è di terrorismo in relazione a una presunta cospirazione nei confronti del governo tedesco

Nove persone appartenenti al gruppo di estrema destra Reich Citizens si sono presentate in tribunale a Stoccarda per l’inizio del processo a loro carico. Sono accusate di terrorismo in relazione a una presunta cospirazione nei confronti del governo tedesco, venuta alla luce alla fine del 2022. Tra gli arrestati ci sono il principe Enrico XIII Reuss, che secondo il gruppo sarebbe stato il nuovo leader della Germania, e Birgit Malsack-Winkemann, ex membro del Bundestag con Alternative für Deutschland.

