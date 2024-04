Manifestazione contro la legge sull'influenza straniera: richiede ai media e alle organizzazioni non commerciali di registrarsi come "agenti stranieri" se ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall'estero

Migliaia di persone sono scese in piazza a Tbilisi, capitale della Georgia, per protestare contro un progetto normativo soprannominato “legge sugli agenti stranieri”. Questa richiederebbe ai media e alle organizzazioni non commerciali di registrarsi come “agenti stranieri” se ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall’estero. In tanti hanno manifestato per le strade della città sventolando bandiere georgiane e dell’Unione europea. Secondo gli oppositori del governo, la proposta ostacolerebbe le prospettive di adesione del Paese all’Ue.

