Diversi feriti: ancora da chiarire le cause del disastro

Una violenta esplosione in una base militare nel distretto di Chbar Mon, nella provincia di Kompong Speu, in Cambogia, ha causato almeno venti morti e un numero imprecisato di feriti. La deflagrazione è stata così violenta da aver danneggiato anche alcune abitazioni che si trovano nei pressi della base.

Un video registrato al momento dell’esplosione mostra un denso fumo nero che sale nel cielo, con un suono chiaramente udibile di quelle che sembrano esplosioni di munizioni. Il primo ministro Hun Manet si è detto scioccato per la notizia, esprimendo le proprie condoglianze per le vittime e affermando che il governo risarcirà le persone colpite. Secondo il colonnello Youeng Sokhon, quattro edifici – tre adibiti a deposito e una struttura di lavoro – sono stati distrutti e diversi veicoli militari danneggiati. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente.

