La polizia smantella la tendopoli nella Emory University

Blitz della polizia nella Emory University di Atlanta, in Georgia, Stati Uniti, dove gli studenti avevano allestito una tendopoli per occupare il campus e protestare contro la guerra a Gaza. Gli agenti hanno trascinato con la forza alcuni giovani, arrestando 17 persone tra cui una docente. Da giorni nelle università americane vanno in scena le manifestazioni degli studenti pro-Palestina che hanno occupato atenei come Yale, Columbia, New York University, University of Southern California a Los Angeles, Princeton a Boston e l’Università del Texas ad Austin tra le altre. Centinaia gli arresti.

