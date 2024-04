La cerimonia di venerdì si è svolta nello stadio Panathenaic

(LaPresse) La fiamma che arderà alle Olimpiadi di Parigi è stata formalmente consegnata agli organizzatori francesi durante una cerimonia in Grecia nello stadio Panathenaic di Atene dove nel 1896 si svolsero i primi Giochi moderni. La torcia olimpica partirà sabato per la città portuale di Marsiglia, nel sud della Francia, a bordo di un veliero francese del XIX secolo. Approderà 12 giorni dopo un viaggio attraverso il Mar Mediterraneo. La fiamma è stata accesa il 16 aprile a Olimpiadi.

