La bimba ha subito un forte trauma cranico a causa delle schegge di un missile lanciato per intercettare un proiettile iraniano

Il servizio di emergenza israeliano ha affermato che non ci sono segnalazioni di feriti “diretti” a causa degli attacchi iraniani, ma 31 persone sono state curate per aver subito ferite lievi mentre si dirigevano verso i rifugi o per aver avuto attacchi di panico durante gli attacchi di droni e missili. Inoltre una bambina di 7 anni ha subito un grave trauma cranico a causa delle schegge di un missile lanciato per intercettare un proiettile iraniano.

