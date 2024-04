L'avvertimento degli Stati Uniti. Biden manda un messaggio a Teheran: "Non fatelo"

E’ alta tensione tra Israele e Iran. Il Paese guidato dall’Āyatollāh Ali Khamenei sarebbe pronto a lanciare un’offensiva entro 24-48 ore contro lo Stato ebraico dopo che quest’ultimo aveva bombardato l’ambasciata di Teheran a Damasco, in Siria. Gli Usa, intanto, hanno garantito ancora una volta il loro sostegno a Tel Aviv e hanno avvertito che gli attacchi potrebbero colpire obiettivi all’interno di Israele. Considerato il clima poco sereno, anche alcune compagnie aeree europee hanno iniziato a cautelarsi sospendendo i voli per l’Iran.

Raid Israele nella Striscia di Gaza, almeno 10 morti

Almeno 10 civili oggi sono rimasti uccisi e altri feriti in un bombardamento israeliano che ha preso di mira diverse case e aree della Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. L’aeronautica ha lanciato un attacco contro una casa appartenente alla famiglia Al-Assi, a Zarqa, nel centro di Gaza City, provocando l’uccisione di almeno cinque civili e il ferimento di altri 30. Inoltre, due civili sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti in un bombardamento israeliano mirato a nord del campo di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Fonti mediche hanno riferito che diversi civili, soprattutto bambini e donne, sono stati uccisi e altri feriti a seguito di un bombardamento israeliano che ha preso di mira Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza. Carri armati israeliani e veicoli militari hanno fatto irruzione in una casa appartenente alla famiglia Abu Sameh, sulla rotonda di Mekki nel campo di Maghazi. In mattinata poi l’attacco aereo su Deir al-Balah: gli equipaggi della protezione civile e delle ambulanze hanno recuperato i corpi di 10 persone provenienti da varie zone della città di Khan Yunis.

Idf: colpito vasto sito Hezbollah in sud Libano

Le Forze di sicurezza israeliane (Idf) riferiscono di aver colpito un grande sito di Hezbollah nell’area di Rihan, nel Libano meridionale. Secondo l’Idf, il complesso comprendeva diversi edifici e una postazione militare. L’attacco arriva dopo una raffica di oltre 40 razzi lanciati ieri sera da Hezbollah sul nord di Israele. Lo riporta Times of Israel.

Israele in massima allerta per rischio attacco Iran

Israele resta in stato di massima allerta per il rischio di attacco da parte dell’Iran, dopo che Teheran ha annunciato ritorsioni in risposta al raid israeliano contro un consolato iraniano la scorsa settimana a Damasco, dove sono rimasti uccisi anche membri dei Guardiani della rivoluzione. La tensione resta alta, con le Forze di sicurezza israeliane (Idf) in massima allerta in tutto il Paese. Lo stesso presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riferito di aspettarsi a breve un attacco iraniano contro obiettivi israeliani.

Lufthansa sospende uso spazio aereo Iran, stop voli per Teheran

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha riferito che i suoi aerei non utilizzeranno più lo spazio aereo iraniano dopo le notizie secondo cui l’Iran effettuerà un attacco di ritorsione contro Israele nei prossimi giorni. La compagnia aerea ha inoltre esteso la sospensione dei voli da e per Teheran a causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente. “A causa della situazione attuale, Lufthansa sospenderà i suoi voli da e per Teheran fino a giovedì 18 aprile compreso”, ha riferito un portavoce della compagnia.

Perquisizioni soldati Israele in Cisgiordania

I soldati dell’Idf (forze di sicurezza israeliane) stanno portando avanti operazioni da ieri sera, operazioni proseguite questa mattina presto, in tutta la Cisgiordania. Lo riportano media palestinesi. I soldati hanno perquisito le case dei residenti nel campo di al-Arub, a nord di Hebron e a Qalqilya. Stando a quanto riferito, i militari hanno inoltre effettuato arresti nella città di Idna, a ovest di Hebron, e nella città di al-Samo, a sud di Hebron.

Usa spostano navi da guerra in posizione difesa da Iran

Gli Stati Uniti hanno spostato le navi da guerra in posizione per proteggere Israele e le proprie forze nella regione, sperando di scongiurare un attacco diretto dall’Iran contro Israele che potrebbe arrivare già venerdì o sabato. Lo riporta il Wall Street Journal. Le mosse degli Stati Uniti che fanno parte di uno sforzo per evitare un conflitto più ampio in Medio Oriente, osserva il quotidiano Usa, sono arrivate dopo un avvertimento da parte di una persona a conoscenza della questione sui tempi e sul luogo del potenziale attacco iraniano. Una persona informata dalla leadership iraniana, tuttavia, ha affermato che mentre si discute dei piani di attacco, non è stata presa alcuna decisione definitiva.

Usa hanno visto Iran spostare risorse militari

Secondo due fonti che hanno familiarità con l’intelligence americana, gli Stati Uniti hanno osservato l’Iran spostare risorse militari all’interno del paese, tra cui droni e missili da crociera, segnalando che Teheran potrebbe prepararsi ad attaccare obiettivi israeliani dall’interno del proprio territorio. Stando a una delle fonti gli Stati Uniti hanno visto l’Iran preparare almeno 100 missili da crociera. Lo riporta Cnn. Israele si prepara per un possibile attacco imminente dall’Iran dopo che Teheran ha annunciato ritorsioni in risposta all’attacco israeliano contro un consolato iraniano la scorsa settimana a Damasco.

Usa: “Iran attaccherà obiettivi all’interno di Israele”

Gli Stati Uniti si aspettano che l’Iran colpisca molteplici obiettivi all’interno di Israele nei prossimi giorni e sono pronti ad aiutare a intercettare qualsiasi arma lanciata contro il suo alleato. Lo riferiscono fonti alla Cnn. Venerdì il presidente Usa, Joe Biden, ha riferito che gli attacchi dell’Iran sarebbero arrivati “prima o poi” e ha cercato di lanciare ancora una volta un severo avvertimento in pubblico, dicendo che il suo messaggio a Teheran era semplicemente: “Non farlo”. Israele si prepara per un possibile attacco imminente dall’Iran dopo che Teheran ha annunciato ritorsioni in risposta all’attacco israeliano contro un consolato iraniano la scorsa settimana a Damasco.

Austrian airlines sospende voli per Iran fino al 18 aprile

Austrian Airlines, l’ultima compagnia aerea dell’Europa occidentale a volare verso l’Iran, afferma che sospenderà tutti i voli da Vienna a Teheran fino al 18 aprile in risposta alle crescenti tensioni nella regione. “La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio ha la massima priorità”, ha affermato la compagnia in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata