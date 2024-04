Prosegue anche il lancio di aiuti umanitari sulla Striscia

Un’operazione militare mirata nel centro di Gaza per “per eliminare terroristi operativi e infrastrutture” di Hamas. È quanto annunciato dalle Forze di difesa israeliana, mentre sulla Striscia di Gaza proseguono anche i raid aerei di Tel Aviv. Dal cielo, però, arrivano anche gli aiuti umanitari per la popolazione palestinese. Mentre Israele ha affermato che sta facilitando il trasferimento di più camion di aiuti nel territorio, i funzionari delle Nazioni Unite affermano che c’è stato solo un leggero aumento negli aiuti arrivati. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che gli sforzi israeliani in tal senso “non sono sufficienti”.

