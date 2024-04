Entreranno in circolazione il 5 giugno ma in modo graduale

Il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey ha presentato a re Carlo III le prime nuove banconote con il suo ritratto, nei diversi tagli da 5, 10, 20 e 50 sterline. Bailey, accompagnato dal capo cassiere Sarah John, ha consegnato al monarca un libretto rilegato in pelle con le nuove banconote, che entreranno in circolazione il 5 giugno, ma in modo graduale, come ha sottolineato la casa reale, senza quindi sostituire quelle raffiguranti la regina Elisabetta, se non per quelle usurate e danneggiate.

