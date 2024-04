Il “Therapy Dog Team” è in servizio dalla fine di febbraio per dare conforto ai viaggiatori

I cani Kuki e Alita fanno parte del nuovo progetto pilota dell’aeroporto di Istanbul, in Turchia, per alleviare stress e ansia tra i viaggiatori. Il “Therapy Dog Team” è in servizio dalla fine di febbraio, dopo mesi di preparazione e addestramento intensivo, inclusa la desensibilizzazione agli stimoli esterni che distraggono, come suoni e persone. Tutti i membri a quattro zampe del programma sono cani da terapia certificati, addestrati professionalmente e condizionati per confortare gli esseri umani. Kuki, un Lagotto Romagnolo, razza retriever italiana, è il capitano della squadra. Alita, una Border Collie, è la compagna di squadra di Kuki. I funzionari aeroportuali affermano di avere già in programma di espandere il progetto pilota a seguito del feedback iniziale “positivo” dei viaggiatori.

