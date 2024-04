Le spettacolari immagini fotografate durante un addestramento

Un equipaggio della Guardia Nazionale dell’Arkansas, negli Stati Uniti, ha realizzato video e fotografie dell’eclissi solare durante un volo di addestramento sullo Stato. L’equipaggio è decollato a bordo di un aereo C-130H mentre fuori c’era la luce e ha potuto scattare foto mentre l’eclissi raggiungeva la totalità. Quasi a tutti in Nord America è stata garantita almeno un’eclissi parziale, tempo permettendo. L’Arkansas e il nord-est del New England erano le aree migliori negli Stati Uniti per poter osservare lo spettacolo avvenuto lunedì 8 aprile.

