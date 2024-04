La vittima è un 20enne che non sarebbe in pericolo di vita

Una persona è stata aggredita con un coltello su un treno tra Coblenza e Lahnstein am Rhein nella Renania-Palatinato, in Germania, rimanendo gravemente ferita. Lo riporta il quotidiano tedesco Bild. Secondo le prime informazioni, la persona aggredita non si troverebbe in pericolo di vita, ha riferito un portavoce della polizia, aggiungendo che il sospetto aggressore è stato arrestato.

La polizia è stata informata alle 11:55 di un alterco tra due uomini sul treno, ha riportato ancora Bild. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore di 35 anni ha attaccato la vittima di 20 anni con un coltello. Il ventenne è stato successivamente portato in ospedale a Coblenza.

