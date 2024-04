L'incontro preceduto da un bilaterale tra il ministro degli Esteri italiano e il suo omologo israeliano

Alla Farnesina la riunione operativa sull’iniziativa italiana ‘Food for Gaza’, preceduta da un bilaterale tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il suo omologo israeliano Israel Katz, in visita in Italia. Alla riunione presenti anche la vicedirettrice della Fao Beth Bechdol, il vicedirettore esecutivo del World Food program Carl Skau, il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio e il presidente della Croce rossa italiana Rosario Velastro anche in rappresentanza della Federazione internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. Le agenzie internazionali e il ministero degli Esteri italiano illustrano al Ministro israeliano le loro valutazioni sulla drammatica situazione a Gaza e sulle necessità della popolazione civile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata