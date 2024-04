Un tratto di mare leggendario caratterizzato da continue perturbazioni

La nave scuola Amerigo Vespucci ha doppiato per la prima volta nella sua storia Capo Horn. Lo comunica la Marina Militare, annunciando che venerdì mattina intorno alle 7 italiane l’imbarcazione ha oltrepassato l’eremo più meridionale del continente americano, noto per essere uno dei passaggi sul globo più sfidanti per la navigazione. Capo Horn, sottolinea la Marina Militare, è il luogo dove Oceano Pacifico e Atlantico si incontrano. La zona è affetta da continue perturbazioni create dalla vicinanza all’Antartide Il passaggio, avvenuto per la prima volta negli oltre 90 anni di storia del Vespucci, è stato possibile grazie a una meticolosa pianificazione della navigazione e alla valutazione delle condizioni meteomarine, elementi quanto mai indispensabili per il successo della missione.

