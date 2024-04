Le denunce si sono intensificate negli ultimi giorni e la sindaca Karen Bass ha promesso che la pulizia inizierà presto

A Los Angeles c'è una villa invasa dai sacchi di immondizia, in giardino e all'interno, che i vicini nel quartiere chiamano la "casa della spazzatura". Da anni denunciano il cattivo odore e la presenza di insetti a causa di quei cumuli di rifiuti. Le denunce si sono intensificate negli ultimi giorni e la sindaca Karen Bass ha promesso che la pulizia inizierà presto.

