Il rogo in un edificio adiacente a una fabbrica che produce equipaggiamenti per industria pesante

Un vasto incendio è divampato lunedì a Ekaterinburg, nella regione degli Urali, in Russia. Le fiamme hanno provocato il crollo del tetto di un edificio adiacente al grande complesso industriale della Uralmash, che produce equipaggiamenti per l’ industria pesante come acciaierie e centrali nucleari ma non ha coinvolto le strutture del gruppo. Il rogo è stato domato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata