Sopravvissuta solo una bambina di otto anni

In Sudafrica un autobus che trasportava 46 pellegrini è precipitato in un burrone da un ponte e ha preso fuoco. E’ sopravvissuta solo una bambina di otto anni che è stata portata in ospedale. L’incidente nella provincia nord-orientale di Limopo. Il mezzo – partito dalla capitale del Botswana, Gaborone, e diretto alla città di Moria – ha sfondato una barriera dopo che l’autista ha perso il controllo, facendo un volo di circa 50 metri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata