Un viaggio nella fabbrica di cioccolato Geldhof Chocolates Factory Shop in Sudafrica dove si lavora a pieno ritmo in vista della Pasqua. In preparazione coniglietti, uova e vari cioccolatini. Si passa dalla lavorazione del cioccolato, alla preparazione delle forme desiderata finché il prodotto non arriva in negozio.

