Non sarebbe in gravi condizioni

Paura in un negozio di Zhenjiang in Cina. Improvvisamente nel pavimento si è aperta una voragine che ha inghiottito una cliente. La scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza del locale. Coinvolta anche un’altra persone. Secondo i vigili del fuoco non avrebbero riportato ferite gravi.

