Diversi utenti hanno fatto delle segnalazioni: 12 gli incidenti riportati

Più di 440.000 tazze a marchio Starbucks, prodotte da Nestlé e vendute durante le festività invernali, sono state richiamate dopo le segnalazioni di alcuni utenti che hanno riportato ustioni o lacerazioni dovute al loro utilizzo.

Secondo quanto dichiarato dalla U.S. Consumer Product Safety Commission, la Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo, se riscaldate al microonde o riempite di liquido estremamente caldo le tazze possono surriscaldarsi o rompersi, con il rischio di creare danni. Secondo l’agenzia, le tazze sono state vendute in tutto il Paese da novembre a gennaio, sia negli store fisici che online, che in negozi come Target e Walmart. Le autorità americane hanno dichiarato che sono state segnalate 10 lesioni, tra cui nove gravi ustioni e vesciche sulle dita o sulle mani e un taglio su un dito. In totale sono 12 gli incidenti riportati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata