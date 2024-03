Il Consiglio Federale ha dato il via libera: sì al possesso e alla coltivazione a partire dal 1° aprile

Il Consiglio Federale (Bundesrat) ha dato il via libera alla legalizzazione parziale della cannabis in Germania. La Camera degli Stati federali, nonostante la resistenza di alcuni Lander, ha approvato una legge, già passata dal Bundestag, che consentirà il possesso e la coltivazione della droga per gli adulti con determinate condizioni a partire dal 1° aprile. Dal 1° luglio anche le associazioni non commerciali dovrebbero poter avviare la coltivazione collettiva.

La legge sulla legalizzazione è stata preceduta da settimane di controversie. In particolare, gli Stati federali guidati dall’Unione (Cdu-Csu), principale partito di opposizione, si sono opposti alla legge e fino alla fine non era chiaro se l’avrebbero sottoposta a un comitato di mediazione tra il Bundesrat e il Bundestag. Prima del voto, i rappresentanti di diversi Laender nella Camera federale hanno messo in guardia sulle conseguenze negative della legge, ma nella votazione non è stata raggiunta la maggioranza a favore della convocazione del comitato di mediazione. Il ministro della Sanità, Karl Lauterbach, promotore della legalizzazione, ha difeso la legge. “Non è ora di combattere il mercato nero?”, ha chiesto Lauterbach, spiegando di essere stato per molti anni un oppositore della legalizzazione della cannabis. Il ministro ha affermato di aver cambiato idea perché è cambiata la situazione degli studi. Lauterbach ha detto che laddove la legalizzazione è stata fatta con saggezza – per esempio in alcuni stati americani – il mercato nero è crollato.

Secondo la legge approvata a febbraio dal Bundestag, in futuro, gli adulti dai 18 anni in su in Germania potranno portare con sé fino a 25 grammi di cannabis per il consumo personale e conservarne fino a 50 grammi a casa. Sono consentite tre piante per la coltivazione domestica. Da luglio in poi, i cosiddetti ‘cannabis club’ potranno coltivare e acquistare la droga su base limitata. Il consumo pubblico sarà consentito su base limitata. Non è consentito in vista di strutture per bambini e giovani o di impianti sportivi. È consentito fumare erba nelle zone pedonali a partire dalle ore 20:00. La cannabis resta vietata ai minorenni.

