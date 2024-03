Il personale del parco utilizza una smerigliatrice per pulire i piedi degli animali

Gli elefanti dello zoo di Colonia, in Germania, sono stati sottoposti ai loro regolari controlli medici in vista della giornata annuale degli elefanti del parco, in programma domenica. E non manca nemmeno la pedicure: nelle immagini l’elefante “Marlar” viene sottoposto alla pulizia dei piedi con una smerigliatrice. Durante la formazione medica “agli elefanti viene insegnato ad alzare il piede o a mettere indietro l’orecchio. Questo ci aiuta con l’assistenza medica quando abbiamo bisogno di prelievi di sangue”, ha detto Christoph Schuett, portavoce dello zoo di Colonia. Attualmente ci sono 10 elefanti che vivono nel Parco degli elefanti di Colonia, una delle strutture più grandi del suo genere in Europa, con più di 2 ettari di spazio.

