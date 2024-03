Così il ministro della Difesa a Pozzuoli: "Continuo a considerare Hamas una organizzazione terroristica"

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlato anche della guerra tra Israele e Hamas dall’Accademia aeronautica di Pozzuoli (Napoli) per la cerimonia di giuramento degli allievi del nuovo corso. “L’Italia si è espressa da tempo. Abbiamo da tempo detto che la legittima e comprensibile reazione all’attacco terroristico di Hamas non deve dare la scusa per non vedere quello che succede ai civili inermi – ha spiegato Crosetto – Questo lo diciamo dal primo giorno, continuiamo a dirlo e mi pare che da tutti i Paesi sia arrivata richiesta a Netanyahu perché si sospenda questo attacco che può essere gravissimo per quanto riguarda i civili. Ciò non esclude il giudizio durissimo su Hamas che continuo a considerare un’organizzazione terroristica che va sradicata, ma ci sono momenti in cui bisogna far prevalere la ragione, questo è uno di quei momenti”.

