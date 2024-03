La sorella del leader: "È perfetta e simboleggia l'intensificarsi dei rapporti tra i due Paesi"

Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un si gode una limousine di lusso russa regalata da Putin mentre le due nazioni intensificano i loro legami. In una dichiarazione diffusa dai media statali, la sorella di Kim e alto funzionario, Kim Yo Jong, ha detto che suo fratello ha usato quella limousine per la prima volta durante un evento pubblico. “La nuova vettura del leader nordcoreano Kim Jong Un è una limousine di lusso russa regalata dal presidente Vladimir. La sorella di Kim e alto funzionario, Kim Yo Jong, ha detto che la “funzione speciale” non specificata dell’auto è perfetta e che la limousine simboleggia l’approfondimento dei legami bilaterali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata