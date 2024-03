Il cibo paracadutato alla popolazione palestinese

Gli aerei hanno lanciato ulteriori aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza. La comunità internazionale ha spinto affinché maggiori aiuti entrassero a Gaza, frustrata dalla crescente crisi umanitaria e dalle restrizioni israeliane che hanno impedito l’arrivo di ulteriori aiuti via terra. “I lanci aerei e le rotte marittime non sono un’alternativa alla consegna degli aiuti via terra a Gaza”, ha twittato Amnesty International all’inizio della settimana.La Ong e altre 24 organizzazioni hanno chiesto un cessate il fuoco permanente.

