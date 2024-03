Per l'attacco è stato arrestato un uomo di 35 anni

Tre monaci egiziani appartenenti alla Chiesa copta ortodossa sono stati accoltellati a morte durante un attacco nel monastero di San Marco Apostolo e San Samuele il Confessore a Cullinan, città che si trova a est di Pretoria, la capitale del Sudafrica. Una quarta persona è stata picchiata con un bastone di ferro prima di riuscire a fuggire e a nascondersi in una stanza del monastero. Lo ha riferito la polizia. Per l’attacco è stato arrestato un uomo di 35 anni, di cui gli agenti non hanno fornito le generalità o altri dettagli. Sconosciuto, al momento, il movente del gesto.

