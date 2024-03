Nel novembre 2021 sette persone erano morte per lo stesso motivo

Otto bambini e una persona adulta sarebbero morti a Zanzibar dopo aver mangiato carne di tartaruga, sull’isola di Pemba. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali NBC News e The Guardian e Associated Press. Almeno 78 persone sarebbero finite in ospedale per lo stesso motivo.

La carne di tartaruga è considerata a Zanzibar un cibo raffinato ma ha provocato negli anni diverse vittime per avvelenamento da cibo.

L’adulto morto nella tarda serata di venerdì era la madre di uno dei bambini deceduti in precedenza, ha dichiarato l’ufficiale medico del distretto di Mkoani, il dottor Haji Bakari. Ha detto che la carne di tartaruga è stata consumata martedì. Bakari ha dichiarato all’Associated Press che gli esami di laboratorio hanno confermato che tutte le vittime avevano mangiato carne di tartaruga marina. Le autorità di Zanzibar, regione semi-autonoma della Tanzania, nazione dell’Africa orientale, hanno inviato una squadra di gestione dei disastri guidata da Hamza Hassan Juma, che ha esortato la popolazione a non consumare tartarughe marine. Nel novembre 2021, sette persone, tra cui un bambino di 3 anni, sono morte a Pemba dopo aver mangiato carne di tartaruga, mentre altre tre sono state ricoverate in ospedale.

