Foto dall'archivio AP

L'aereo era diretto a Phoenix, sette passeggeri hanno richiesto cure mediche

I fumi rilevati nella cabina di un volo Alaska Airlines diretto a Phoenix hanno indotto i piloti a tornare all’aeroporto internazionale di Portland, in Oregon, mercoledì.

I funzionari del porto di Portland hanno dichiarato che i passeggeri e l’equipaggio hanno rilevato dei fumi in cabina durante il volo, ha riferito KATU-TV. L’aereo è atterrato senza problemi. La portavoce del porto di Portland, Melanni Rosales, ha dichiarato che sette persone, tra passeggeri ed equipaggio, hanno richiesto una visita medica. Nessuno è stato portato in ospedale, secondo Rosales.

L’Alaska Airlines ha dichiarato in un’e-mail che l’equipaggio del volo 646 ha seguito le procedure e ha dichiarato l’emergenza. “Gli ospiti sono stati fatti scendere e sono saliti a bordo di un altro aereo per continuare il viaggio verso Phoenix”, ha dichiarato la compagnia aerea. “L’aereo in questione è in fase di ispezione da parte del nostro team di manutenzione. Ci scusiamo con i nostri ospiti per l’inconveniente”. I vigili del fuoco del porto e quelli del Portland Fire & Rescue hanno indagato ma non sono riusciti a determinare la causa dell’odore, ha detto Rosales. Il volo è partito da Portland alle 17:26, raggiungendo un’altitudine di 35.000 piedi (10.668 metri) secondo Flightaware. Ha invertito la rotta a sud-ovest di Burns, Oregon, ed è atterrato nuovamente a Portland alle 18:33. L’aereo era un Boeing 737-800, secondo Flightaware.

