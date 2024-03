Cancellati migliaia di voli e treni

Migliaia di voli e treni cancellati in Germania per lo sciopero di due giorni che coinvolge il personale di terra della compagnia aerea tedesca Lufthansa e i macchinisti dell’operatore ferroviario tedesco Deutsche Bahn. Secondo una prima stima del gruppo Lufthansa, saranno interessati dallo sciopero di due giorni circa 200.000 passeggeri del trasporto aereo, il che significa che, come durante gli scioperi precedenti, circa 1.000 voli al giorno verranno cancellati, ha riferito l’agenzia di stampa tedesca dpa. I lavoratori chiedono un aumento salariale del 12,5%, o almeno 500 euro (542 dollari) in più al mese. Lo sciopero dei servizi ferroviari a lunga percorrenza e regionali è iniziato giovedì alle 2:00 (01:00 GMT) e interesserà milioni di viaggiatori. L’obiettivo dei sindacati è un aumento dei salari e una riduzione dell’orario di lavoro da 38 a 35 settimanali senza riduzione dello stipendio

