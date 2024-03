Si chiama Dakari, nome tipico dello Zimbabwe che significa "gioire"

Lo zoo di Whipsnade, in Inghilterra, ha dato il benvenuto a un nuovo cucciolo di porcospino, originario dell’Africa. Si chiama Dakari, nome tipico dello Zimbabwe che significa “gioire”. Il piccolo è nato il 13 febbraio da mamma Kimya e papà Winga e si unisce a una famiglia di tre esemplari che comprende anche il fratello Oti, venuto al mondo nell’agosto del 2023. Questa specia purtroppo in natura è minacciata dalla crescente distruzione dell’habitat e dai bracconieri. Editorial use only – No reuse

