Le immagini pubblicate su TikTok dal negozio

E’ stata sollevata in aria dalla saracinesca di un negozio che stava aprendo. E’ successo lunedì 4 marzo in Galles, a Tonteg. La protagonista è una donna di 72 anni che è rimasta impigliata con il cappotto nella serranda. Lo stesso negozio ha condiviso il filmato su TikTok e il video in poche ore è diventato virale.

