Idf smentisce dimissioni portavoce Hagari. L'organizzazione non può fornire a Israele una lista degli ostaggi ancora vivi

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 150. Si allontana l’ipotesi di un accordo su una tregua a Gaza. La delegazione israeliana non parte per il momento per il Cairo, dove sono in corso colloqui su un cessate il fuoco a Gaza e uno scambio di prigionieri, con rappresentanti di Hamas, del Qatar e degli Stati Uniti. Israele insiste per conoscere i nomi degli ostaggi che dovrebbero essere liberati e verificare il numero di detenuti palestinesi che dovrebbe rilasciare in cambio. Ma Hamas si rifiuta di consegnare la lista.

13:45 Hamas: “Impossibile dire quali ostaggi siano ancora vivi”

In un’intervista alla Bbc, citata da The Times of Israel, il membro del politburo di Hamas Basim Naim ha detto che l’organizzazione non può fornire a Israele una lista degli ostaggi ancora vivi perché essa stessa non sa se lo siano né dove siano tenuti prigionieri. “Fino ad ora non abbiamo presentato alcuna lista”, ha spiegato, “in questo momento è tecnicamente e praticamente impossibile sapere esattamente chi sia ancora vivo e chi sia stato ucciso nei bombardamenti israeliani o chi sia morto per la fame a causa del blocco israeliano”. Gli ostaggi, ha aggiunto Naim, “si trovano in zone diverse con gruppi diversi e quindi abbiamo chiesto un cessate il fuoco per poter raccogliere i dati”. Naim ha anche ribadito la posizione di Hamas secondo cui non ci sarà nessun accordo con Tel Aviv senza la fine delle ostilità e il ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza.

13:10 Al Jazeera, Idf smentisce dimissioni portavoce Hagari

L’esercito israeliano ha definito “falsa” la notizia delle dimissioni del portavoce delle forze israeliane di difesa Daniel Hagari. Lo scrive Al Jazeera su X. Era stata l’emittente israeliana Canale 14 a far circolare la voce delle dimissioni di Hagari. “Un aggiornamento originariamente citava un rapporto israeliano secondo cui i membri anziani dell’Unità del portavoce dell’esercito israeliano, compreso il portavoce di alto rango Daniel Hagari, si erano dimessi – spiega Al Jazeera – Questo non era corretto e l’esercito israeliano lo ha definito ‘falso’. Pertanto lo abbiamo rimosso”.

13:00 Armi e covi usati da Hamas trovati a Khan Younis

Le forze israeliane di difesa (Idf) hanno riferito nuovi dettagli sulle operazioni della 98esima divisione in corso nel complesso residenziale di Hamad Town, a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Secondo l’Idf, nel quartiere è presente una quantità significativa di infrastrutture di Hamas e, secondo le sue valutazioni di intelligence, molti agenti di Hamas sono fuggiti dalle zone dove si sono svolti i combattimenti in altre aree di Khan Younis. Le truppe, ha spiegato ancora l’Idf, hanno fatto irruzione nei depositi di armi di Hamas, all’interno di appartamenti nascosti e in altre infrastruttire usate da alti funzionari dell’organizzazione militante palestinese. L’esercito israeliano ha affermato di aver facilitato l’evacuazione dei civili e di aver catturato 80 sospetti miliziani, compresi presunti uomini di Hamas e della Jihad islamica.”I terroristi vengono interrogati dalle truppe e forniscono informazioni importanti per la continuazione dei combattimenti”, ha dichiarato l’Idf.

12:50 Hamas: “Trasformare in scontro ogni momento del Ramadan”

Hamas ha invitato i palestinesi in Cisgiordania e in Israele a insorgere contro lo Stato ebraico durante il Ramadan, il mese sacro dei musulmani che dovrebbe iniziare il 10 marzo. Il portavoce di Hamas in Libano, Osama Hamdan, parlando con i giornalisti in conferenza stampa a Beirut ha detto che i palestinesi dovrebbero trasformare “in uno scontro ogni momento del Ramadan”. Hamas ha ripetutamente invocato una rivolta più ampia, nella Cisgiordania occupata, dove la violenza è aumentata dall’inizio della guerra, e tra la minoranza palestinese di Israele. Nel suo intervento Hamdan non ha fornito dettagli sui negoziati per il cessate il fuoco ma, rivolgendosi a Israele e agli Stati Uniti ha avvertito: “Ciò che non hanno ottenuto sul campo di battaglia, non lo otterranno attraverso macchinazioni politiche”.

12:20 Autorità Gaza, bilancio vittime salito a 30.534

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha riferito che il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia è salito a 30.534. Circa 71.920 persone sono rimaste ferite negli attacchi israeliani. Nello stesso periodo, nel suo ultimo rapporto, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha rilevato che in Cisgiordania, almeno 409 palestinesi sono stati uccisi, tra cui 103 bambini, e 4.611 palestinesi sono stati feriti, tra cui 709 bambini.

12:00 Tajani: “Possibile lancio aiuti per popolazione Gaza”

“Siamo al lavoro per favorire nel modo migliore possibile gli aiuti umanitari alla popolazione che soffre la guerra. Il nostro ambasciatore presso la Fao ha iniziato a contattare i rappresentanti delle varie organizzazioni internazionali che sono presenti a Roma per coordinare meglio gli aiuti che possono partire a favore della popolazione civile palestinese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa a Sarajevo con l’omologo Elmedin Konakovic e con il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg. “Vediamo come, o con il lancio attraverso aerei oppure con i camion che possono entrare tramite Rafah ma si può fare qualcosa di più”, ha concluso.

11:30 Missile sparato da Libano in Israele, 1 morto e 7 feriti

Il Times of Israel riferisce che il bilancio di un attacco missilistico lanciato dal Libano nel nord di Israele è salito a una vittima e sette feriti. L’attacco ha colpito un frutteto vicino alla comunità di confine di Margaliot. Il servizio di ambulanze Magen David Adom ha riferito che un uomo di 30 anni è stato ucciso e altri due sono in gravi condizioni. Altri quattro uomini sono moderatamente feriti e un quinto è in buone condizioni. Le vittime sarebbero tutti lavoratori stranieri, apparentemente provenienti dalla Thailandia. I feriti sono stati portati negli ospedali Beilinson, Rambam e Ziv.

10:40 Hezbollah: “Israeliani hanno cercato di entrare in Libano”

Hezbollah ha affermato di aver sventato due distinti tentativi israeliani di entrare in territorio libanese nella tarda serata di domenica, riferendo di aver colpito “direttamente” i soldati israeliani con razzi e proiettili di artiglieria. Ne danno notizia alcuni media tra cui l’emittente libanese Lbci e il sito di notizie The New Arab. Secondo Hezbollah, due gruppi di forze israeliane hanno tentato di entrare in territorio libanese dalla città di Ramya, lungo la parte centrale del confine libanese, e dalla città di Rmeish, a ovest. I due tentativi di infiltrazione sono avvenuti a distanza di mezz’ora l’uno dall’altro. Sarebbe la prima volta che le truppe israeliane tentano di entrare in Libano dall’inizio degli scontri transfrontalieri tra Israele e Hezbollah dopo il 7 ottobre.

09:45 Per Hamas tregua possibile in primo fine settimana Ramadan

Hamas riterrebbe più probabile il raggiungimento di un accordo su tregua a Gaza e ostaggi entro il primo fine settimana del Ramadan piuttosto che prima dell’inizio del mese sacro musulmano, previsto per il 10 marzo. Lo ha riferito al Wall Street Journal un funzionario del gruppo palestinese che ha parlato a condizione di anonimato. Secondo il funzionario è improbabile che un’intesa venga raggiunga entro il 10 marzo come auspicato invece dai mediatori internazionali Egitto, Qatar e Usa, che stanno conducendo i negoziati al Cairo. Secondo il Wall Street Journal i funzionari egiziani e del Qatar non sono riusciti ad avere contatti con il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, da almeno una settimana.

09:15 Media Egitto, progressi significativi verso tregua a Gaza

La tv statale egiziana ha riferito che sono stati compiuti “progressi significativi” verso la tregua a Gaza e l’accordo sugli ostaggi, nei colloqui al Cairo, che sono iniziati ieri e che proseguono oggi. Nella capitale egiziana sono presenti le delegazioni di Hamas e dei mediatori internazionali, Egitto, Qatar e Usa, ma non quella israeliana. Il motivo della mancata partecipazione degli israeliani sarebbe il fatto che il premier Benjamin Netanyahu non avrebbe ricevuto una risposta da Hamas su due nodi che reputa cruciali: un elenco degli ostaggi ancora vivi e dettagli sul numero di detenuti palestinesi che il gruppo chiede in cambio di ogni ostaggio.

08:45 Almeno 13 vittime in attacchi a Rafah

L’emittente qatariota Al Jazeera ha riferito che almeno 13 persone sono rimaste uccise in due attacchi separati dell’esercito israeliano che hanno preso di mira la città di Rafah, nel sud della Striscia. Sei palestinesi sono stati uccisi in un raid contro un edificio residenziale a est di Rafah. E altri sette sono morti in un attacco nel quartiere di Khirbet al-Adas, ha riferito Al Jazeera. I soccorritori stanno cercando sopravvissuti tra le macerie.

07:30 Media Israele, si dimettono portavoce Idf e altri collaboratori

Ondata di dimissioni nell’unità del portavoce dell’esercito israeliano, l’Idf. Secondo quanto riporta il canale israeliano Channel 14 il numero due della squadra Daniel Hagari avrebbe presentato le dimissioni insieme ad altri collaboratori stretti: il colonnello Butbul, il colonnello Moran Katz e il portavoce internazionale, il tenente Richard Hecht. Dietro le dimissioni ci sarebbero motivi “operativi e personali”.

07:00 Raid Israele su campo profughi Nuseirat, almeno 12 morti

Almeno 12 persone, tra cui cinque donne e due bambini, sono state uccise nel corso di un raid israeliano di questa notte che ha colpito una casa nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. Lo apprende un giornalista dell’Associated Press dall’ospedale Al-Aqsa di Deir al Balah. Inoltre, secondo testimoni e personale della struttura ospedaliera, due attacchi israeliani a sud-ovest della città hanno provocato almeno cinque vittime e la distruzione di un camion dei soccorsi.

