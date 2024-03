Tra le vittime anche cinque donne e due bambini

Una folla si è riunita per pregare intorno ai corpi delle vittime dell’attacco israeliano nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. I video mostrano i cadaveri avvolti in lenzuola bianche in un’area esterna dell’ospedale Al Aqsa di Deir al Balah. Anche cinque donne e due bambini erano tra le 12 vittime dell’attacco israeliano che ha preso di mira un edificio residenziale domenica sera.

