Spettacolare salvataggio a Louisville, in Kentucky

Spettacolare salvataggio a Louisville, nello stato americano del Kentucky. L’autista di un tir è stato soccorso dai vigili del fuoco dopo un incidente tra tre mezzi: un camion è rimasto sospeso su un ponte sul fiume Ohio. Trainato da un cavo, un pompiere si è calato per raggiungere il conducente. Ci sono voluti circa 40 minuti per agganciarlo all’imbracatura di sicurezza e portarlo fuori dall’abitacolo. NO RE-SALE, NO RE-USE OR ARCHIVE

