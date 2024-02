Al via il Memphremagog Winter Swimming Festival che si tiene ogni anno a Newport

Centinaia di persone hanno sfidato le acque gelide del Vermont in occasione del Memphremagog Winter Swimming Festival che si tiene ogni anno a Newport, Stati Uniti, vicino al confine con il Canada. L’evento ha preso il via venerdì 23 febbraio con la gara dei 200 metri stile libero in una piccola piscina ricavata da un lago ghiacciato. Le immagini mostrano diversi partecipanti nuotare con indosso un semplice costume da bagno e dei cappelli bizzarri.

