Tensione a Tel Aviv tra i manifestanti e la polizia

Migliaia di manifestanti, come ogni sabato, hanno partecipato a una marcia a Tel Aviv in Israele contro il premier Benjamin Netanyahu e per chiedere le dimissioni dell’attuale governo israeliano. La tensione tra i manifestanti e la polizia, schierata in assetto antisommossa, è stata maggiore del solito, ma secondo le prime informazioni non è stato effettuato alcun arresto. Nelle scorse ore, durante una conferenza stampa, Netanyahu ha affermato che le richieste di Hamas sono “deliranti” e bloccano i negoziati su ostaggi e cessate il fuoco, mentre un’operazione israeliana a Rafah ci sarà, perché non farla equivarrebbe a perdere la guerra. I manifestanti, invece, temono per la sorte degli ostaggi israeliani e chiedono al premier di trovare un accordo con Hamas per la loro immediata liberazione.

