Così il cancelliere tedesco durante la seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco

“Noi europei dobbiamo fare più per la sicurezza ora e nel futuro”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante il suo intervento in occasione della seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Scholz ha sottolineato: “Proprio ieri, il Presidente Zelensky e io abbiamo firmato un accordo in cui abbiamo assunto impegni di sicurezza duraturi nei confronti dell’Ucraina. Questo dimostra che il nostro sostegno è ampio ed esteso, ma soprattutto a lungo termine”.

